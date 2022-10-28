Девятая группа мобилизованных жителей Томской области уедут с вокзала 28 октября

Вчера уже уехала одна группа мобилизованных. Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 28 октября, с вокзала Томск-2 уедет очередная группа мужчин, которые были призваны в рамках частичной мобилизации. Об этом журналисту "КП-Томск" сообщили в томском военкомате.

"Ориентировочно отправка будет в 20.00", - сказал представитель военкомата.

Напомним, что вчера с перрона вокзала уже уехала группа призывников. Мобилизованных проводили около 200 жителей Томска.

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