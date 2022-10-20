Режим базовой готовности введен в действие в Томской области Фото: Алёна ГОЛЕВА

На заседании Совета Безопасности 19 октября президент России Владимир Путин ввел в большинстве субъектов страны, включая Томскую область, режим базовой готовности. Текст Указа опубликован на официальном сайте Кремля.

В целом президентом приняты меры четырех уровней реагирования, в Томской области будет действовать самый низкий. Он предусматривает усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, государственных и иных объектов инфраструктуры, а также объектов повышенной опасности.

Кроме того, на объектах, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектах энергетики и опасных объектах вводится особый режим работы.

Следует уточнить, что согласно пункту 6 Указа, определение перечня мер и их реализация возложены на высших должностных лиц субъектов: таким образом, список мер от субъекта к субъекту может отличаться как в большую, так и меньшую сторону. Например, мэр Москвы Сергей Собянин в среду заявил, что никаких дополнительных мер пока в столице вводить не планируется. В Москве введен уровень повышенной готовности — на ступень выше, чем в Томской области.

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