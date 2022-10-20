Жители Томска высказали свое мнение о возможной отмене выборов мэра

Вопрос о назначении даты выборов мэра в Томске должны были обсудить сегодня, но этого не произошло. Фото: Ксения Высотина

Депутаты городской думы Томска 19 октября начали собирать подписи для внепланового собрания, на котором планировалось обсудить дату грядущих выборов мэра. Авторы обращения сообщили, что вероятно на ближайшем заседании Законодательной Думы Томской области 27 октября будет рассматриваться вопрос об отмене прямых выборов градоначальника.

Журналисты "МК в Томске" решили спросить у жителей города их отношение к возможной отмене волеизъявления граждан.

50-летний маркетолог Антон заявил, что он двояко относится к данной перспективе.

«С одной стороны, это лишение меня права выбора главы местной исполнительной власти, а сторонний ставленник, как я думаю, будет работать в интересах назначивших его людей. Это не всегда совпадает с моими интересами", - заявил мужчина.

С другой стороны, считает Антон, с учетом нынешней гражданской активности процедура выборов становится лишней.

Людмила работает в сфере финансовой грамотности, ей 24 года. Возможная отмена выборов ее не пугает.

"По крайней мере, это логичное решение. Все-таки бюджету средства нужны на более важные вещи", - поделилась девушка.

Людмила добавила, что нынешнее время сейчас не располагает к выборам, а город уже давно живет без градоначальника.

18-летний студент одного из вузов Томска Эдуард относится к отмене процедуры выборов мэра негативно. По его мнению, Томск – один из немногих городов в котором прямые выбора мэра сохранились. Несмотря на низкую явку в последний раз сохранялась иллюзия честности.

"Если выборы мэра отменить от честности даже иллюзии не останется», - сказал Эдуард.

62-летняя учительница на пенсии Ольга считает отмену выборов правильным решением.

"При непрямых выборах воля избирателя делегируется специальным лицам — выборщикам или специальным органам. Непрямые выборы, на мой взгляд, позволяют получить в мэры более квалифицированного специалиста", - утвердила Ольга.

Сегодня, 20 октября состоялось заседание комиссии по регламенту по правовым вопросам. Тему о назначении возможной даты выборов мэра города депутаты обсуждать не стали.