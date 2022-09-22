Кандидатам в мэры Томска разрешили тратить на выборы в три раза больше

В Томске кандидатам в мэры разрешили тратить на выборы в три раза больше Фото: Ксения Высотина

Законодательная Дума Томской области на заседании 22 сентября во втором чтении приняла поправки к закону "О муниципальных выборах в Томской области", увеличив лимит расходов кандидатов в мэры города Томска на предвыборную кампанию с 10 до 30 миллионов рублей.

Кроме того, были ограничены размеры добровольных пожертвований в избирательный фонд — не более 1% (300 тысяч рублей) от гражданина и не более 10% (3 млн рублей) от юридического лица. В предыдущей редакции закона таких ограничений не устанавливалось.

Необходимость увеличить предельный размер фонда в Думе обосновали ростом расценок на рекламу и печать, а также ситуацией в других регионах страны. Кроме того, среди всех муниципалитетов области почти половина избирателей (48%, или 364 тысячи человек) проживает в именно Томске.

"Мы сначала провели аналитику в тех регионах, в которых происходят выборы мэра. Наши 10 миллионов — это в 2,5 раза меньше, чем в городе Улан-Удэ", — пояснил председатель комитета Думы по законодательству, государственному устройству и безопасности Степан Михайлов.

Избирательный фонд на выборах губернатора Томской области ограничен 60 миллионами рублей.