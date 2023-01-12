«Не успел сесть на автобус»: в Томске мужчина чуть не погиб от обморожения

Фото: ЛизаАлерт в Томской области

В Томске с 10 января на 11 января температура воздуха вечером была ниже -30 градусов. Волонтеры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" спасли жителя региона, который не успел сесть в автобус на Московском тракте и остался мерзнуть на остановке. Еще немного и томич мог получить обморожение.

Фото: ЛизаАлерт

"Мужчина трезв, в адекватном состоянии, по кожным покровам видно, что еще немного и начнется обморожение. Попавший в беду, как оказалось, живет в селе Курлек. Он не успел на последний автобус, больше часа пытался остановить автомобиль", - пишет поисково-спасательный отряд.

Несмотря на то, что по дороге регулярно ездят автомобили, никто не захотел остановиться и подвезти незнакомца. Сельчанин ехал из города, в котором у него никого нет, поэтому последствия морозных бдений в морозном Томске могли быть печальными.

Фото: ЛизаАлерт

По словам мужчины, он был готов остаться на остановке Московского тракта и ждать ближайший автобус до дома. Волонтеры "ЛизыАлерт" решили спасти, оставшегося в беде томича, и отвезти его в родной Курлек.

Напомним, за несколько дней аномально холодных дней в Томской области было зарегистрировано 18 обморожений, пятеро человек были госпитализированы. Также на период морозов в регионе действует 90 пунктов обогрева.

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