В Томске 10 января будет до -28 градусов и ветер

Фото: Анна Ковалева

В Томске 10 января ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает региональный гидрометцентр.

Температура днем ожидается -26...-28. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Температура ночью -28…-30°С. Ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах гололедица.

В Томской области будет северо-западный ветер ночью 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с, днем 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -31…-36 °С, местами до -40 °С, при облачности -25…-30 °С. Температура днем -24…-29 °С, местами -30…-35 °С.

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