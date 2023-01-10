В Томске 10 января два маршрутных автобуса отставали от графика

Фото: Анна Ковалева

В Томске проходила проверка соблюдения интервалов движения автобусов. На линии работало 300 автобусов, 71 трамвай и троллейбус. В итоге специалисты Центра организации и контроля пассажироперевозок выявили два отставания в графике.

"На сегодняшнее утро было выявлено два замечания по отставанию автобусов от графика на маршрутах №11 и № 36/37 – оба связаны с замерзанием техники", - говорится в сообщении.

В Центре уточнили, что несмотря на отставание, от томичей не поступало жалоб на интервалы движения городского транспорта.

Напомним, что в Томске с 1 февраля 2023 года подорожает стоимость проезда в общественном транспорте. Однако конечной стоимости, которую предстоит отдавать, еще не установили.

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