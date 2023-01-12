В Томской области госпитализировали пять человек с обморожением

Фото: Булатов Алексей

В Томске с начала недели начались сильные морозы, в городе фиксировали -31 градус днем и до -38 градусов ночью. По области местами температура опускается ниже -40 градусов. За последние дни обморожение получили 18 человек, сообщает облздрав.

"С начала недели в Томской области обморожения получили 18 человек, детей среди них нет. Пяти пострадавшим потребовалась госпитализация, остальные получили необходимую медицинскую помощь амбулаторно", - говорится в сообщении.

Несмотря на то, что детей среди пострадавших от обморожения зафиксировано не было, одному ребенку понадобилась амбулаторная помощь врачей при переохлаждении.

Томичам напомнили, что в период аномальных морозов следует меньше находиться на улице, либо носить одежду в несколько слоев и не игнорировать признаки переохлаждения, обморожения.

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