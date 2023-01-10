В Томской области работает 90 пунктов обогрева в период морозов

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В Томскую область пришли аномально низкие температуры воздуха. С утра в городе была зафиксирована температура в -28 градусов, поэтому родители детей 1-4 классов могли по желанию не отправлять детей в школу. Сейчас в регионе действует 90 пунктов обогрева, сообщает администрация Томской области.

"По распоряжению губернатора Владимира Мазура в Томской области подготовлены 90 пунктов обогрева и питания, из них два мобильных, 54 стационарных и 34 передвижных. Пункты будут оперативно развернуты в случае необходимости", - говорится в сообщении.

Уточняется, что синоптики прогнозируют понижение температуры еще ближайшие три дня. На период аномального похолодания томичи могут воспользоваться пунктами обогрева. Также важной рекомендацией является по возможности отказаться от дальних поездок и долгого нахождения на улице.

Номер экстренных служб - 112.

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