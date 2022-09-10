В Томской области начались выборы нового губернатора

В Томской области 10 сентября откроются 764 избирательных участка. Фото: Густаво Зырянов

В Томской области 10 сентября пройдет первый день выборов губернатора и муниципальных выборов. В 8 часов утра двери откроют 765 избирательных участка в 16 районах области, городах Томск, Северск, Кедровый и Стрежевой. Участки закроются в 8 часов вечера и вновь откроются на следующий день. Издание “КП-Томск” будет вместе с вами следить за основными событиями вокруг выборов в текстовой трансляции.

На пост губернатора претендуют четыре кандидата (в алфавитном порядке): Виктор Гринев от “Российской партии за социальную справедливость”, Владимир Мазур от “Единой России”, Галина Немцева от “Справедливой России” и Андрей Петров от КПРФ. Познакомиться с кандидатами и основными положениями их программ можно в статье на нашем сайте.

В 2022 году в Томской области можно проголосовать не только очно — регион присоединился к эксперименту с дистанционным электронным голосованием, заявки на которое подали 26 тысяч томичей. Для тех, кто не успел это сделать, мы подготовили инструкцию о том, как найти свой избирательный участок.

Прямая трансляция выборов нового губернатора Томской области

20.50 - Явка на выборы губернатора Томской области превысила 13%.

20.00 - В Томской области завершился первый день выборов нового губернатора.

17:24 - Сайт по наблюдению за ДЭГ опубликовал показатели явки на дистанционном голосовании.

16:16 - Избирательная комиссия Томской области собрала данные по явке на всех участках региона.

15:18 - Мэр Стрежевого Валерий Дениченко привел данные по явке на выборы избирателей муниципалитета.

15:04 - Возле одного из участков избиратель потерял сознание. Дежурные правоохранители оказали ему первую помощь и вызвали скорую.

13.30 - И.о. мэра Томска Михаил Ратнер принял участие в выборах губернатора региона.

13.05 - В Томской области во время выборов губернатора нет жестких ограничений из-за COVID-19. Члены комиссии сидят в масках и обрабатывают руки антисептиком.

11.30 - Мэр Стрежевого показал томичам, как правильно голосовать дистанционно.

10.30 - Главы районов Томской области приняли участие в выборах нового губернатора.

9.00 - В регионе начала работу горячая линия. Жители Томской области смогут позвонить по номеру: 8-913-810-05-44 и задавать вопросы, касающиеся легитимности и прозрачности избирательного процесса. Звонить можно с 9.00 до 18.00.

8.00 - В Томской области открыли свои двери избирательные участки. Напомним, что всего их 765 штук по всему региону. Более 800 наблюдателей будут следить за ходом выборов нового губернатора.