Томичам рассказали о трех способах найти свой избирательный участок на выборах

В Единый день голосования 10-11 сентября жители региона выберут губернатора и проголосуют на муниципальных выборах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие выходные, 10-11 сентября, в стране пройдет Единый день голосования. Томская область выберет нового губернатора, в районах пройдут выборы в советы поселений и дополнительные выборы районных депутатов.

Выяснить адрес избирательного участка желающие проголосовать томичи могут несколькими способами.

Прежде всего, информацию об избирательном участке можно уточнить по телефону горячей линии ЦИК России — 8-800-200-00-20. Горячая линия ЦИК работает ежедневно с 13 до 17 часов и с 18 до 22 часов (в пятницу до 21 часа) по томскому времени.

На территории Томской области также действует региональная горячая линия: 8-913-810-05-44. На нее можно звонить по будням с 9 до 18 часов.

Узнать адрес своего избирательного участка через Интернет можно с помощью сервиса на сайте ЦИК. Достаточно ввести адрес места проживания в пустом поле, начиная с названия субъекта федерации, и нажать на кнопку «Искать». Система покажет адрес участка для голосования и телефон избирательной комиссии, а также отметит его местонахождение на карте.

Адрес избирательного участка можно найти и на портале Госуслуг. Для этого необходимо перейти с главной страницы портала на вкладку «Выборы». В открывшемся окне появится информация о проводимых выборах и номер участка для голосования. При нажатии на номер участка откроется окно с адресом помещения для голосования и его местоположением на карте.

Если томский избиратель хочет удостовериться, что он внесен в списки избирателей на нужном участке, соответствующую информацию можно запросить на сайте ЦИК. Достаточно заполнить короткую электронную форму, указав ФИО, год рождения, адрес места жительства и адрес электронной почты. Ответ на запрос придет на почту в течение одного рабочего дня.

Добавим, что на выборах губернатора доступен механизм «Мобильный избиратель», позволяющий проголосовать по месту нахождения, а не регистрации. По данным регионального избиркома, жители Томской области подали 3258 заявлений на голосование по месту нахождения. Еще 25911 избирателей проголосуют дистанционно.