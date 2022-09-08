«Когда? Где? За кого?»: что ждет томичей на выборах губернатора в 2022 году

«КП-Томск» рассказывает, что томичам нужно знать о выборах губернатора в 2022 году Фото: Артем КИЛЬКИН

Жители Томской области 10-11 сентября выберут губернатора региона. Издание «КП-Томск» разобралось, что нужно знать избирателям в преддверии Единого дня голосования.

Срок и полномочия губернатора

По уставу Томской области губернатора региона выбирают сроком на пять лет. Губернатор — высшее должностное лицо области, глава администрации и человек, который несет ответственность за ее деятельность. Издание постановлений и распоряжений, регулирующих различные аспекты деятельности области, также входит в полномочия губернатора. У главы региона есть несколько заместителей, которые занимаются приоритетными вопросами и согласовывают и координируют свои действия с губернатором.

Кандидаты

В 2022 году кандидатов на выборы губернатора Томска выставили четыре партии, в том числе три парламентские: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и Партия пенсионеров. Еще одна партия, представленная в Государственной думе — ЛДПР — после решения об отказе от участия Алексея Диденко не стала выдвигать другого кандидата.

Владимир Мазур, «Единая Россия»

Уроженец Томской области и выпускник ТГУ, Мазур пришел в политику в 2004 году на должность заместителя мэра Томска по информационной политике. Впоследствии работал в органах власти в Тюменской и Калужской областей, а также в управлении Президента. В мае 2022 года после отставки Сергея Жвачкина занял пост врио губернатора Томской области.

В качестве программы Мазур представил пять стратегических приоритетов развития области, на первое место поставив развитие человеческого потенциала и повышение уровня жизни. В список приоритетов также вошли экономика, обновление инфраструктуры, развитие агропромышленного комплекса и цифровая трансформация.

Женат, воспитывает пятерых детей.

Андрей Петров, КПРФ

Родился и учился в Томске, в 2006 году с отличием окончил ТГАСУ, остался в университете в должности преподавателя. В студенчестве стал членом Молодежного парламента, был помощником депутата, затем депутатом областной Думы. С 2015 г. работает в Думе г. Томска, где возглавляет комитет по градостроительству, землепользованию и архитектуре.

В предвыборной программе Петрова содержатся такие вопросы, как развитие сельского хозяйства, перераспределение доходов от продажи природных ресурсов в пользу области, экология, регулирование цен на ЖКХ и социально значимые продукты, а также льготы студентам и пенсионерам.

Женат, есть дочь.

Галина Немцева, «Справедливая Россия»

Родилась в поселке Самусь Томской области, выпускница ТГУ. Прошла путь от специалиста до заместителя гендиректора компании «Сибагро». В 2011 г. вошла в состав Законодательной Думы Томской области VI созыва, возглавляла фракцию справороссов, недолго была депутатом Федерального Собрания. Помимо политики, активно занимается общественной и благотворительной деятельностью, входит в попечительский совет фонда «Обыкновенное чудо».

Предвыборная программа Немцевой акцентирует внимание на развитии транспортной и промышленной инфраструктуры города по современным проектам, облегчении проезда в отдаленные микрорайоны, а также поддержке социальных проектов в сферах образования, общественного транспорта и медицины.

Виктор Гринев, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»

О кандидате от партии пенсионеров известно немного. Виктор Гринев окончил ТПУ, занимался торговлей и строительством, затем возглавил юридическую фирму «Азбука права». С 2019 года возглавляет томское отделение партии пенсионеров, трижды выдвигал свою кандидатуру на муниципальных выборах.

Своей стратегической целью на посту губернатора Гринев назвал прирост доходов и повышение уровня жизни жителей области, а также совершенствование системы социального и пенсионного обеспечения и доступность систем здравоохранения и образования.

Также напомним, что помимо выборов губернатора, в регионе пройдут 130 избирательных кампаний муниципального уровня — одних только советов поселений будет выбрано 112. В частности, в думу Томска пройдут дополнительные выборы депутата по Академическому одномандатному округу, который относится к Советскому району. Еще шесть депутатских мандатов будут распределены в думах районов области.

Как проголосовать?

Отдать свой голос на выборах губернатора можно тремя способами: досрочным голосованием, дистанционно или лично прийти на избирательный участок.

Где проголосовать?

Досрочное голосование проходит с 5 по 8 сентября в труднодоступных северных районах области. Урны для голосования для вахтовиков и жителей удаленных поселков доставляет малая авиация.

Если вы успели до 7 сентября подать заявку на дистанционное электронное голосование на «Госуслугах», то в Единый день голосования идти на избирательный участок не обязательно: дистанционно можно проголосовать и на выборах губернатора, и на муниципальных выборах.

Наконец, двери для избирателей 10-11 сентября только в Томске откроют 213 участковых избирательных комиссий. Узнать адрес вашего избирательного участка можно на сайте ЦИК, просто введя в пустом поле адрес места жительства.