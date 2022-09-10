Мэр Стрежевого показал томичам, как правильно голосовать дистанционно

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томской области мэр города Стрежевой Дениченко Валерий показал томичам на своем примере, как правильно голосовать дистанционно. Глава города выложил инструкцию в своем telegram-канале.

Чтобы принять участие в электронном голосовании, необходимо перейти на сайт vybory.gov.ru.

Фото: telegram-канал мэр Стрежевого

Там избиратель увидит две кнопки: «Участвовать» и «Наблюдать». Для голосования необходимо выбрать первую. После этого предстоит авторизоваться через учётную запись портала Госуслуг. Это необходимо для подтверждения подачи заявки на участие в ДЭГ. В дальнейшем также потребуется доступ к мобильному телефону, который указан в профиле Госуслуг - на телефон будет отправлено СМС для подтверждения личности.

После этого, на следующей странице появится кнопка «Перейти к голосованию». Перед этим томичам предложат прочитать разъяснения по безопасности и применённых способах защиты анонимности.

Фото: telegram-канал мэр Стрежевого

После этого потребуется подтвердить, что голосующий действует осознанно, не находится под давлением третьих лиц и ознакомлен с техническими условиями, поставив соответствующие галочки.

Фото: telegram-канал мэр Стрежевого

Далее на телефон избирателя придет СМС с кодом для подтверждения.

Фото: telegram-канал мэр Стрежевого

И уже следом открываются бюллетени для голосования.