В школах Томска прошли линейки в честь 1 сентября

Фоторепортаж с 1 сентября в школе №40. Фото: Ксения Высотина

В школах Томска прозвенели первые звонки. Более 13 тысяч первоклашек сегодня сели за парты в первый раз. Журналист «КП-Томск» побывал в школе №40 и посмотрел, как прошла торжественная линейка.

Фото: Ксения Высотина

Напомним, что 1 сентября 2022 года в школах Томской области проводится в очном формате. Такое решение накануне принял региональный оперативный штаб по противодействию распространению COVID-19.

Фото: Ксения Высотина

В школе №40 праздничные линейки прошли в несколько заходов. Сначала директор школы поздравила с последним 1 сентября одиннадцатиклассников, а позже во двор школы вышли первоклассники.

Фото: Ксения Высотина

В начале каждой линейки во двор школы торжественно вносили флаг Российской Федерации. Даже маленькие первоклашки отнеслись к этому с пониманием, и кто-то подпевал слова гимна. Кстати, напомним, что теперь каждая учебная неделя с 1 сентября в школах и колледжах Томской области будет начинаться с церемонии исполнения государственного гимна России и поднятия государственного флага.

Фото: Ксения Высотина

Кто-то из первоклассников традиционно поздравил свою первую учительницу большим букетом цветов, но были и те, кто поучаствовал в акции фонда Алены Петровой. Ранее сообщалось, что об участии в акции заявили более 80 классов.

Фото: Ксения Высотина

Во время торжественной линейки первоклассники также прочитали свои первые стихотворения, посвященные школе.

Фото: Ксения Высотина

А позже прозвучал их первый школьный звонок.

Фото: Ксения Высотина

После торжественной линейки первоклассники вместе со своими классными руководителями отравились знакомиться со школой.

Фото: Ксения Высотина

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