Томским школьникам с первого сентября запретят использовать телефоны на уроках Фото: Иван ВИСЛОВ

На традиционном Общероссийском родительском собрании глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября вступает в силу запрет использования мобильных телефонов во время школьных уроков.

До сих пор такой запрет действовал в отдельных школах страны, а в 2022-2023 учебном году будет распространен на все общеобразовательные учреждения.

«В соответствии с новыми санитарными правилами использование мобильных телефонов на уроках не допускается, чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий», — заявил Кравцов.

При этом, по словам Кравцова, действие запрета не распространяется на перемены — в случае необходимости школьники смогут воспользоваться телефоном и связаться с родителями во внеурочное время, а в чрезвычайных ситуациях информировать родителей о происшествии будут учителя.

Издание «КП-Томск» обратилось за разъяснениями в Департамент общего образования Томской области.