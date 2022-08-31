Томским школьникам с первого сентября запретят использовать телефоны на уроках
Фото: Иван ВИСЛОВ
На традиционном Общероссийском родительском собрании глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября вступает в силу запрет использования мобильных телефонов во время школьных уроков.
До сих пор такой запрет действовал в отдельных школах страны, а в 2022-2023 учебном году будет распространен на все общеобразовательные учреждения.
«В соответствии с новыми санитарными правилами использование мобильных телефонов на уроках не допускается, чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий», — заявил Кравцов.
При этом, по словам Кравцова, действие запрета не распространяется на перемены — в случае необходимости школьники смогут воспользоваться телефоном и связаться с родителями во внеурочное время, а в чрезвычайных ситуациях информировать родителей о происшествии будут учителя.
Издание «КП-Томск» обратилось за разъяснениями в Департамент общего образования Томской области.