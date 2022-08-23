Ученики более 80 классов в томских школах подарят учителям по одному букету. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томске два благотворительных фонда в 2022 году заявили о проведении акции, которая предполагает помощь больным детям. Школьники дарят один букет педагогу, а сэкономленные деньги переводят на благотворительность. Средства можно перевести в фонд имени Алены Петровой или «Обыкновенное чудо», сообщает «МК-Томск».

Об участии в акции заявили уже более 80 классов. Так, в фонд имени Алены Петровой поступило 54 заявки. Среди участников акции отдельные классы Моряковской и Бакчарской школ, Светленского лицея, 16, 24, 28, 40 школ Томска. Заявки на участие в акции подают как начальные, так и выпускные классы.

«Для всех классов, которые организованно будут принимать участие в акции, фонд готов предоставить красивые воздушные шарики с логотипом проекта, открытку для учителя, светоотражающие наклейки и благодарственное письмо», - отметила пресс-секретарь фонда им. Алены Петровой Мария Михеева.

В БФ «Обыкновенное чудо» поступило около 30 заявок. Больше всего — от классов из школ Томска, Северска, Томского и Первомайского районов. В фонде «Обыкновенное чудо» всем классам, принимающим участие в акции, также подарят открытки для учителей, благодарственные письма и воздушные шары, а фотографии с линейки будут опубликованы на сайте и в социальных сетях фонда.

Заявки для участия в акции принимаются до 30 августа.