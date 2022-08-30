Томичам рассказали о деталях новой церемонии исполнения гимна и поднятия флага в школах

Каждая учебная неделя с 1 сентября в школах и колледжах Томской области будет начинаться с церемонии исполнения государственного гимна России и поднятия государственного флага. Фото: Ксения Высотина

Каждая учебная неделя с 1 сентября в школах и колледжах Томской области будет начинаться с церемонии исполнения государственного гимна России и поднятия государственного флага. Об этом томичам рассказала на своей странице «Вконтакте» начальник департамента общего образования региона Ирина Грабцевич.

Место проведения церемонии школы выберут самостоятельно, в зависимости от погоды: в теплое время года это может быть площадка возле школы или колледжа, в холодное — спортивный зал, актовый зал или вестибюль.

Перед началом церемонии все присутствующие должны построиться в шеренгу. После этого знаменная группа, в которую должны войти ученики с достижениями в учебе, творчестве и спорте, вынесет флаг.

За торжественной частью мероприятия последует информационная. В нее может войти, например, объявление памятных дат общегосударственного и локального значения. Кроме того, если мероприятие посвящено какому-либо памятному событию, предусмотрена возможность включить в него речь приглашенного гостя или творческий номер, подготовленный учениками.

Пропустившие церемонию ученики смогут узнать о составе знаменной группы и календаре памятных дат от преподавателя на первом уроке.