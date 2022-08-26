В Томске школьные линейки пройдут в очном формате и без ковидных ограничений

К ряду санитарных мер, которые будут действовать в школах, относится дезинфекция и пропускной режим. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томске 1 сентября школьные линейки пройдут в очном формате и без ковидных ограничений. Во время самого учебного года будет действовать ряд санитарных мер, сообщил журналистам начальник департамента образования администрации города Максим Савенков.

"Линейки 1 сентября мы планируем провести в очном формате на свежем воздухе. Будем надеяться, что погода будет благоприятствовать", - рассказал Максим Савенков.

К ряду санитарных мер, которые будут действовать в школах, относится дезинфекция и пропускной режим. Начальник департамента также добавил, что если ситуация в регионе ухудшится, то администрация отреагирует незамедлительно. Учреждения в городе готовы работать в разных форматах, в том числе и смешанном.

Напомним, что Роспотребнадзор ожидает новую волну заболеваемости COVID-19 в середине сентября. Большое количество заболевших "короной" связано с появлением нового подварианта омикрон-штамма.

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