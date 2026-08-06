Плавать не умел: Стали известны подробности ЧП в томском селе, где в Оби утонул 15-летний юноша

По факту ЧП организована доследственная проверка. Фото: СУ СК России по Томской области

В Чаинском районе Томской области продолжают искать утонувшего мальчика. В среду, 5 августа, стало известно, что 15-летний юноша утонул на глазах у пятерых своих приятелей в окрестностях села Обское. Как уточнили 6 августа «КП-Томск» в региональном СУ СК России, мальчик плавать не умел. Его тело еще не обнаружено, поводятся поисковые мероприятия.

По предварительным пока данным, компания подростков купалась в необорудованном для этого месте. Один из юношей утонул.

В связи с ЧП проводится доследственная проверка. Уголовное дело пока не возбуждалось.

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