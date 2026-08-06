В Томске 6 августа ожидаются дожди и +26°С

Сильные дожди в регионе возможны при грозах Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Облачная погода с прояснениями ожидается в Томске и области в четверг, 6 августа.

В Томске возможен кратковременный дождь, местами гроза, днем при грозе — сильный дождь, ливень, град. Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду, при грозе порывы усилятся до 19-24 метров в секунду.

В течение дня в областном центре воздух прогреется до +24…+26°С.

В области синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы, при грозах — сильные дожди, ливни, крупный град. Утром в отдельных районах — туманы.

Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду, при грозах порывы возможны до 19-24 метров в секунду.

Температура воздуха в области днем составит +22…+27°С, местами будет прохладнее: +16…+21 градус.

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