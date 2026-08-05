Трагедия на Оби: В Томской области ищут тело 15-летнего подростка, утонувшего на глазах у друзей

Следком выясняет обстоятельства происшествия на воде в Чаинском районе Томской области, в результате которого 5 августа без вести пропал ребенок. Как уточнили «КП-Томск» в региональном СУ СКР, 15-летний юноша утонул на глазах у пятерых своих приятелей.
Трагедия произошла днем в реке Обь, в окрестностях села Обское. По предварительным данным, компания подростков решила искупаться в необорудованном месте. Ситуация быстро вышла из-под контроля: один из ребят зашел слишком далеко и начал тонуть. Двое его друзей бросились ему на помощь. Однако в возникшей суматохе еще один юноша, 15-летний, попал на глубоководный участок с сильным течением, не справился с ним и ушел под воду.
По факту трагедии Молчановский межрайонный следственный отдел СУ СКР организовал доследственную проверку. Во взаимодействии с экстренными и спасательными службами ведомство ищет пропавшего и устанавливает детали произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В региональном Следственном управлении в связи с трагедией вновь обратились к жителям региона. Ведомство настоятельно рекомендует родителям усилить контроль за досугом детей, регулярно напоминать им о правилах безопасности и категорически запретить купание в несанкционированных местах.
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