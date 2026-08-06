Нестандартная задача: У подростка в Томске палец застрял в кольце подшипника

В 2.40 ночи в оперативно-дежурную службу отряда «Центральный» поступило сообщение о происшествии с несовершеннолетним. Фото: ТО ПСС

Помощь спасателей потребовалось подростку в Томске. В томской областной поисково-спасательной службе 6 августа сообщили, что ночью к ним поступило сообщение об инциденте с юным жителем города.

«Предстояло решить нестандартную задачу: палец подростка оказался зажат в металлическом кольце подшипника спиннера», — говорится в сообщении ТО ПСС.

Для проведения спасательной операции понадобился специализированный электроинструмент. Сотрудники отряда «Центральный» аккуратно распилили металлический элемент конструкции. Мягкие ткани руки не травмированы, палец успешно освобожден. Медицинская помощь подростку не потребовалась.

Спиннер — это вертушка, которую раскручивают, зажав центральный подшипник между пальцами.

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