Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 августа 2026 1:50

Нестандартная задача: У подростка в Томске палец застрял в кольце подшипника

Томские спасатели распилили спиннер, чтобы освободить застрявший в нем палец
Елена Белоусова
В 2.40 ночи в оперативно-дежурную службу отряда «Центральный» поступило сообщение о происшествии с несовершеннолетним. Фото: ТО ПСС

В 2.40 ночи в оперативно-дежурную службу отряда «Центральный» поступило сообщение о происшествии с несовершеннолетним. Фото: ТО ПСС

Помощь спасателей потребовалось подростку в Томске. В томской областной поисково-спасательной службе 6 августа сообщили, что ночью к ним поступило сообщение об инциденте с юным жителем города.

«Предстояло решить нестандартную задачу: палец подростка оказался зажат в металлическом кольце подшипника спиннера», — говорится в сообщении ТО ПСС.

Для проведения спасательной операции понадобился специализированный электроинструмент. Сотрудники отряда «Центральный» аккуратно распилили металлический элемент конструкции. Мягкие ткани руки не травмированы, палец успешно освобожден. Медицинская помощь подростку не потребовалась.

Спиннер — это вертушка, которую раскручивают, зажав центральный подшипник между пальцами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Количество лесных пожаров в Томской области сократилось до 45

У 5 детей в Томской области выявлена болезнь Лайма

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru