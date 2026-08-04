Томские леса будут патрулировать сотрудники уголовного розыска

За сбор клюквы, брусники и шишки ранее сроков их созревания предусмотрен штраф Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области намечена серия совместных выездных рейдов в леса. Для рейдов объединятся сотрудники лесной охраны и уголовного розыска, сообщили 4 августа в областном департаменте лесного хозяйства.

Основная цель совместных патрулей — не допустить нарушений сроков и способов заготовки брусники, клюквы и кедрового ореха для собственных нужд на территории региона.

Кедровая шишка собирается только опавшая. Сбивание шишек с деревьев строго запрещено, так как это может привести к гниению и гибели кедра.

Бруснику и орех можно будет собирать с 12 августа в Северске, Томске, Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Первомайском, Томском и Шегарском районах; с 19 августа — в остальных районах области, а также в Кедровом и Стрежевом.

С 3 сентября сбор клюквы возможен в Северске, Томске, Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Первомайском, Томском и Шегарском районах; с 10 сентября — в остальных районах, Кедровом и Стрежевом.

За сбор клюквы, брусники и шишки ранее сроков их созревания предусмотрен штраф от 500 рублей до тысячи рублей для физических лиц. Для юридических и должностных лиц штрафы выше.

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