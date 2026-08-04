Волонтеры томского отряда «ЛизаАлерт» в июле отыскали 27 пропавших людей

Летом заявок на поиск поступает больше, чем зимой Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Томский поисковый отряд «ЛизаАлерт» опубликовал статистику за июль 2026 года.

За второй месяц лета в отряд поступила 41 заявка на поиск пропавших людей по всей Томской области. Из них найдены живыми — 27. Четверо пропавших людей погибли. Поиски тех, кто не найден, продолжаются.

В июне в отряд поступило 48 заявок на поиск; 35 человек были найдены живыми.

Поисковики не раз отмечали, что летом заявок на поиск поступает больше, чем в холодные месяцы года.

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