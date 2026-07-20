В Томской области установлены сроки сбора брусники, клюквы и кедрового ореха

Преждевременный сбор дикоросов строго запрещен Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Департамент лесного хозяйства Томской области 20 июля обозначил сроки заготовки брусники, клюквы и кедрового ореха для собственных нужд на территории региона.

Бруснику и орех можно будет собирать с 12 августа в Северске, Томске, Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Первомайском, Томском и Шегарском районах; с 19 августа — в остальных районах области, а также в Кедровом и Стрежевом.

С 3 сентября сбор клюквы возможен в Северске, Томске, Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Первомайском, Томском и Шегарском районах; с 10 сентября — в остальных районах, Кедровом и Стрежевом.

По оценке специалистов, урожай клюквы, брусники и кедрового ореха в этом году ожидается слабый, прогноз урожайности по всем видам 2 балла из 5. Преждевременный сбор дикоросов строго запрещен. Сбивание кедровой шишки с дерева может спровоцировать гибель кедра. Разрешен сбор только опавшей шишки.

За сбор клюквы, брусники и шишки ранее сроков их созревания предусмотрен штраф от 500 рублей до тысячи рублей для физических лиц. Для юридических и должностных лиц штрафы выше.

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