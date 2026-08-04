Шагающие «битлы» снова появились в Томске

«Битлы» пробудут в кампусе до октября, после чего, вероятно, снова отправятся в путь. Фото: ТГАСУ

В Томске 3 августа вновь установили скульптуру, изображающую знаменитую ливерпульскую четверку. Фигуры Джона Леннона, Пола Маккартни, Джорджа Харрисона и Ринго Старра теперь можно увидеть возле второго корпуса ТГАСУ, уточнили в пресс-службе вуза. Автором работы стал выпускник этого университета, скульптор Антон Гнедых.

История этой композиции началась несколько лет назад: летом 2017 года музыкантов в бронзе и стекле разместили у входа в главный корпус ТГУ, спустя какое-то время памятник отправился в путешествие по городам Сибири. Теперь скульптура вновь вернулась в Томск.

Каждая из четырех фигур, выполненных в полный рост, весит около пятидесяти килограммов. «Битлы» пробудут в кампусе до октября 2026 года, после чего, вероятно, снова отправятся в путь.

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