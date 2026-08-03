Осадки и жара до +32°С ожидаются в Томской области 4 августа

Похолодания в связи с осадками в регионе во вторник не ожидается Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики томского ЦГМС уточнили прогноз погоды в регионе на вторник, 4 августа.

В области местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах — сильные и очень сильные дожди, ливни, крупный град, ночью и утром в отдельных районах — туманы. Ветер южный 4-9 метров в секунду, при грозах шквалистые порывы будут достигать 19-24 метров в секунду.

Температура воздуха в области ночью составит +15…+20°С. В дневные часы воздух раскалится до +27…+32 градусов.

В Томске ночь на 4 августа пройдет преимущественно без осадков, днем местами возможен кратковременный дождь, гроза, при грозе — сильный дождь, ливни. Ветер южный, днем при грозе возможны шквалистые порывы.

Температура воздуха в областном центре ночью составит +18…+20°С, днем ожидается +29…+31 градус.

Ранее синоптики ЦГМС объявили, что обильные осадки в регионе возможны в период с 4 по 6 августа.

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