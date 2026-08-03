Ливни и град ожидаются в Томской области с 4 по 6 августа

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
В Томской области на этой неделе ожидается период интенсивных осадков. По информации синоптиков томского ЦГМС, с 4 по 6 августа в регионе возможны дожди, грозы, при грозах — сильные и очень сильные дожди, ливни, крупный град.
Синоптики предупреждают о шквалистых порывах ветра, скорость которых будет достигать до 19-24 метров в секунду.
В ГУ МЧС России по Томской области призывают жителей региона в дни непогоды не находиться вблизи слабозакрепленных конструкций. Еще один совет — не подходить к оборвавшимся электропроводам.
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