Спасы каждый год выпадают на одни и те же даты. Фото: Марина Лукина

В августе православные верующие отмечают три праздника, которые в народной традиции получили название Спасы — Медовый, Яблочный и Ореховый. В церковном календаре таких праздников нет. Этим датам соответствуют православные торжества: Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня, Преображение Господне, перенесение Нерукотворного Образа Иисуса Христа.

Медовый Спас отмечается 14 августа;

Яблочный Спас празднуют 19 августа;

Ореховый Спас приходится на 29 августа.

Спас — это сокращенная форма слова Спаситель: так называют Иисуса Христа.

Медовый Спас

В церковном календаре этот день посвящен Происхождению (Изнесению) Честных Древ Животворящего Креста Господня. Праздник был учрежден в Константинополе, где раньше хранилась часть Креста, на котором был распят Иисус Христос. Раз в год в первый день августа (14-го по новому стилю), когда из-за жары люди особенно страдали от распространения различных инфекций, часть креста носили по городу и служили перед ним молебны. Праздник перешел в Русскую церковь из византийской традиции после Крещения Руси.

Два из трех Спасов — Медовый и Яблочный — приходятся на время Успенского поста, который длится с 14 по 27 августа, третий, Ореховый, идет сразу после. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В народе праздник прозвали Медовым Спасом, потому что в это время начинался сбор нового урожая меда.

Что принято делать:

Ходить в храм на праздничную литургию, освящать мед и свежесобранные плоды.

Угощать освященным медом родных и друзей.

Помогать нуждающимся.

Яблочный Спас

Эта дата связана с праздником Преображение Господне. Это евангельское событие, когда Иисус Христос на горе Фавор во время молитвы явил Свою Небесную славу трем апостолам: Петру, Иакову и Иоанну. Его одежды и лицо просияли неземным светом, преобразились. Это чудесное откровение Господь совершил, чтобы укрепить дух учеников и их веру накануне грядущих испытаний.

Яблочный Спас традиционно приходится на период сбора свежих яблок.

Что принято делать:

Ходить в храм на праздничную службу.

Освящать яблоки, виноград, хлебные колосья нового урожая.

Делиться урожаем с нуждающимися.

Ореховый Спас

В этот день из Едессы в Константинополь был перенесен Нерукотворный Образ Иисуса Христа. По преданию, этот образ Христос подарил царю Эдессы Агарю. Образ сам проявился на полотенце, которым Спаситель отер лицо после умывания. Праздник также называется Хлебный Спас и Спас на полотне. «Третий Спас хлеба припас» — говорили в народе. В городах открывались ярмарки, на которых продавали холсты и полотно.

Три Спаса — это народные названия православных праздников, отмечаемых в августе. Они посвящены почитанию Спасителя — Иисуса Христа, от чего и произошло их общее название Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Что принято делать:

Посещать службу в храме.

Освящать орехи и зерно.

Печь хлеб из свежесобранного зерна.

Помогать нуждающимся.

Обычай освящать плоды нового урожая уходит в древние религиозные традиции, существовавшие у многих племен. Верующие приносили в храм первые результаты своего труда, чтобы выразить благодарность богу за урожай и получить благословение на дальнейшие труды.

После освящения плодами принято угощать близких и делиться ими с нуждающимися.

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