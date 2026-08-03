Пьяный водитель в Томской области ударил по лицу инспектора ГИБДД

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В Зырянском районе нетрезвого водителя будут судить за нападение на сотрудника Госавтоинспекции. В прокуратуре Томской области 3 августа сообщили, что в отношении 52-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».
Предварительно установлено, что в июне в селе Зырянском нетрезвого сельского жителя за рулем автомобиля остановили сотрудники ГИБДД. Во время составления протокола об административном правонарушении мужчина ударил одного из инспекторов кулаком по лицу.
Вину в содеянном обвиняемый признал.
Уголовное дело направлено в Зырянский районный суд для рассмотрения по существу.
В СУ СК России по Томской области напомнили, что применение насилия в адрес представителей власти при исполнении ими служебных обязанностей недопустимо. В этом случае российским законодательством предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы.
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