По решению суда в Томске будут снесены торговые павильоны у Транспортного кольца

Сейчас рабочие демонтируют шашлычную на Красноармейской, 139. Фото: ФССП по Томской области

В ФССП по Томской области 31 июля сообщили о возможном демонтаже трех строений на Красноармейской, 135. В этой торговой точке находятся павильоны, где продают пирожки и шашлыки.

На этой неделе в районе площади Южной снесли магазин, где десятилетиями продавали пончики. В службе судебных приставов уточнили, что участок на Красноармейской, 141, где располагался магазин «Пончики» — первый в череде объектов в этом микрорайоне, в отношении которых вынесены судебные решения.

«Участок по данному адресу необходимо было вернуть владельцу — администрации города Томска — в первоначальном состоянии. Должник проигнорировал решение суда, за что был оштрафован 8 раз. В итоге необходимые работы начала проводить администрация», — сообщили приставы.

Сейчас рабочие демонтируют шашлычную на Красноармейской, 139. Следующий объект, который должен быть снесен, располагается ближе к Транспортному кольцу. Исполнительное производство об освобождении земельного участка на Красноармейской, 135 было возбуждено в июне 2026 года. В случае неисполнения решения суда должником администрация Кировского района Томска вправе произвести демонтаж.

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