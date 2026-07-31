Зонтики в выходные понадобятся для защиты как от солнца, так и от дождя Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики томского ЦГМС уточнили прогноз погоды на выходные дни. 1 и 2 августа столбики термометров в регионе поднимутся выше отметки +30 градусов.

В субботу, 1 августа, в Томской области местами возможны кратковременные дожди, грозы, при грозах — сильные дожди, ливни. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. При грозах порывы могут усилиться до 15-17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +14…+19 градусов. Днем будет очень жарко: +27…+32°С.

Столбики термометров в регионе поднимутся выше отметки +30 градусов Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 2 августа, погода будет почти такой же как в субботу: местами кратковременные дожди, грозы, при грозах — сильные дожди, ливни. Ветер юго-западный с порывами при грозах до 15-17 метров в секунду.

Ночью ожидается +14…+19 градусов, днем +27…+32°С.

Погодные сервисы также прогнозируют жаркие выходные в регионе. По данным портала «Яндекс. Погода», воздух в субботу и воскресенье прогреется до +30 градусов. Осадки ожидаются только 1 августа.

Горожане в выходные устремятся поближе к воде. Фото: Марина Лукина

Другой погодный портал «Гисметео» сообщил, что в субботу в регионе ожидается +27 градусов, в воскресенье будет чуть жарче: +28°С. По данным этого источника, оба выходных будут умеренно дождливыми.

Ранее в регионе было объявлено, что до 5 августа местами по области ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30°С и выше.

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