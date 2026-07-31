В томском поселке остановили нетрезвого водителя автомобиля ВАЗ

Автомобиль ВАЗ-21099 арестован и помещен на спецстоянку. Фото: прокуратура Томской области

Жителя Томского района будут судить за очередную нетрезвую поездку. В прокуратуре Томской области 31 июля сообщили, что в июне 24-летний мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Инспекторы ДПС остановили его в поселке Зональная Станция.

Выяснилось, что ранее молодой человек уже привлекался к административной ответственности за пьяное вождение. После второй нетрезвой поездки было возбуждено уголовное дело.

Свою вину мужчина признал. Его автомобиль ВАЗ-21099 арестован и помещен на спецстоянку. Дальнейшая судьба машины, вплоть до конфискации в доход государства, будет решена по итогам судебного разбирательства.

Уголовное дело направлено в Томский районный суд.

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