В Томске снесли здание, где почти 30 лет продавали пончики

Добровольно владелец постройки территорию не освобождал. Фото: администрация Кировского района Томска

Администрация Кировского района Томска 28 июля сообщила о сносе самовольной постройки в районе площади Южной. По решению суда, владелец должен был освободить территорию.

«Так как владельцы объекта по адресу улица Красноармейская, 141 в добровольном порядке решение суда не исполнили, вчера подрядной организацией администрации района начаты работы по сносу объекта», — говорится в сообщении администрации.

Для горожан в возрасте 40+ это место является знаковым — там почти 3 десятилетия продавали пончики. Недорогая сладкая выпечка была популярна среди студентов и томичей вне зависимости от рода занятий. Магазин «Пончики» прекратил свое существование довольно давно, его сменила пекарня, где также пекли и продавали пончики с сахарной пудрой.

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