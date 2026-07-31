Спасший тонувшую девушку томич награжден медалью «За отличие»

Награду Игорь Кузьминых получил из рук мэра. Фото: администрация Томска

Томич Игорь Кузьминых, спасший тонувшую в Томи девушку, награжден медалью «За отличие». Городские власти 31 июля сообщили, что мужчина проявил себя как герой, спасая чужую жизнь.

6 июля двое подростков — 17-летняя девушка и 16-летний юноша — купались в Томи у Коммунального моста. Оба не справились с течением и начали тонуть. Игорь Кузьминых оказался неподалеку от берега и услышал крики. Он, не раздумывая бросился в воду, и спас девушку.

16-летний подросток пропал. По факту исчезновения несовершеннолетнего следователи СУСК России по Томской области проводят процессуальную проверку.

Медалью «За отличие» в Томске награждают, в том числе, за самоотверженность, мужество и отвагу при спасении людей в чрезвычайных ситуациях.

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