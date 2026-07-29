Изменил курс катера и бросился спасать мальчика: томич получил награду за подвиг

29 июля местный житель Рафаиль Арасланов получил юбилейную медаль «30 лет ОГБУ "Томская областная поисково-спасательная служба"» и памятный подарок. Высокой чести сибиряка удостоили за проявление гражданской ответственности при спасении тонущего в Томи восьмилетнего мальчика. Об этом рассказали в ТОПСС.
Напомним, 20 июля 2026 года в районе улицы Мельничная маленький пловец обессилел в воде. Ребенок едва держался на поверхности, а женщины на берегу громко звали на помощь прохожих. К ужасу очевидцев, люди на проплывавших мимо судах не замечали происходящего. Единственным, кто откликнулся на беду, оказался речник Рафаиль.
Управляя судном, томич увидел стоящий на берегу автомобиль спасателей, которые спешили к акватории и указывали определенное направление. Заметил Арасланов и тех, кто отчаянно звал на помощь.
«В эту секунду он все понял без слов. Его катер изменил курс и успел вовремя. Ребенок был спасен. Сегодня мы наградили этого мужчину. За внимательность, которая оказалась дороже золота. За то, что не отвернулся, спасибо Вам большое, Рафаиль Кадырович! Герои живут среди нас. И иногда они за штурвалом», — прокомментировал произошедшее представитель поисково-спасательной службы.
Ранее «Комсомольская правда — Томск» рассказала, как заблудившуюся в пригородном лесу пожилую женщину искали 5 групп добровольцев.
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