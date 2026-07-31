«КДВ находится не в той зоне»: тренеры томского и барнаульского клубов оценили матч Кубка России

Сергей Передня считает, что атмосфера в Барнауле была очень футбольной. Фото: ФК «Темп»

ФК КДВ из Томска выиграл матч первого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027. Соперником томичей стал клуб третьего дивизиона «Темп» из Барнаула

Томские футболисты обыграли хозяев поля со счетом 4:3 и вышли во второй раунд Пути регионов.

Главный тренер ФК «Темп» Иван Старков на послематчевой пресс-конференции отметил, что томский клуб заслужил победу и подчеркнул, что КДВ — самая сильная команда, с которым барнаульцам приходилось играть за последние годы.

«Это команда находится не в той зоне, в которой должна быть. Я думаю, это скоро изменится», — считает Старков.

Главный тренер томского футбольного клуба Сергей Передня сказал, что атмосфера на стадионе была очень футбольной, болельщики из Томска специально приехали в Барнаул, чтобы поддержать КДВ.

«Зрителям такие матчи нравятся — голы, напряжение. Можно сказать, что получился боевой поединок. Мы немного несолидно сыграли в конце, в обороне», — прокомментировал Передня.

В аккаунте «Темпа» в соцсетях администрация барнаульского клуба поблагодарила болельщиков — как местных, так и приехавших из Томска — за невероятную атмосферу на стадионе.

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