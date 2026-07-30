Многодетные семьи Томской области получат по 10 тысяч рублей на сборы в школу

В семьях, где есть школьники, уже задумываются о подготовке к новому учебному году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Многодетные семьи Томской области в августе получат ежегодную финансовую выплату на подготовку детей к школе. Областные власти 30 июля сообщили, что на каждого ребенка-школьника родителям переведут по 10 тысяч рублей.

Эта мера поддержки действует в области с 2024 года. Претендовать на выплаты могут многодетные семьи, где средний доход на одного человека не превышает полуторакратной величины прожиточного минимума. В 2026 году этот порог для жителей северных районов Томской области составляет 30 096 рублей, а для южных — 27 367,5 рубля.

Тем семьям, которые уже получали эту помощь в прошлом году, деньги перечислят автоматически. В остальных ситуациях родителям нужно обратиться в многофункциональный центр или в центр социальной поддержки населения по месту жительства.

Родители самостоятельно решают, на что конкретно потратить полученные деньги, это может быть одежда, канцелярские товары, школьные рюкзаки или спортивная форма.

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