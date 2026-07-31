Жара до +32°С ожидается в Томской области 31 июля

Защита от палящего солнца понадобится томичам в последний день второго месяца лета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Последний день июля в Томской области будет жарким. По информации томского ЦГМС, в области в течение дня ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах — сильные дожди, ливни. Возможен град.

Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду, при грозах порывы могут достигать 15-17 метров в секунду.

Днем воздух прогреется до +27…+32°С.

В Томске днем синоптики прогнозируют кратковременный дождь. Местами возможна гроза. Ветер северо-западный с порывами при грозе до 17 метров в секунду. Столбики термометров днем поднимутся до +27…+29 градусов.

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