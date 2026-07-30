Томский КДВ вышел во второй раунд Кубка России, обыграв «Темп» со счетом 4:3

Успешное выступление КДВ в Кубке России демонстрирует высокий уровень подготовки томских футболистов. Фото: официальный сайт команды

Завершился матч первого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027 между клубом третьего дивизиона «Темп» из Барнаула и томским КДВ, выступающим в Leon-Второй лиге «Б». Встреча проходила на стадионе «Динамо» в Барнауле, главным арбитром выступил Михаил Яковлев из Москвы. Победу в игре одержала команда гостей со счетом 4:3. Об этом 30 июля сообщило издание «Чемпионат».

На седьмой минуте счет в матче открыл полузащитник КДВ Данил Никифоров. На 16-й минуте ответный мяч забил хавбек клуба из Барнаула Сергей Мизгирев. Две минуты спустя Денис Степаненко вывел команду гостей вперед, а на 45+2-й минуте нападающий Дмитрий Лаврищев забил третий мяч в ворота «Темпа». На 56-й минуте матча Лаврищев оформил дубль, доведя преимущество томичей до четырех голов. Полузащитник хозяев поля Никита Шибаев сократил отставание в счете до двух мячей на 64-й минуте, а на 90+2-й минуте оформил дубль, успешно реализовав одиннадцатиметровый удар.

Таким образом, команда из Томска вышла во второй раунд Пути регионов, а клуб «Темп» прекратил участие в розыгрыше Кубка России. Местные жители, студенты и болельщики сибирского региона с нетерпением ждут следующего матча томской команды в национальном кубковом турнире.

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