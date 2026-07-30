В последний день июля в Томской области воздух прогреется до +32°С

В пятницу в Томске и области будет очень жарко. Фото: Марина Лукина

Метеорологи томского ЦГМС уточнили прогноз погоды на пятницу, 31 июля.

В области местами возможны кратковременные дожди, грозы, при грозах — сильные дожди, ливни. Ветер северо-западный с порывами при грозах до 15-17 метров в секунду.

Температура воздуха в области ночью составит +14…+19°С, днем столбики термометров поднимутся до +27…+32 градусов.

В Томске в ночь на 31 июля ожидается небольшой дождь. Днем осадки будут кратковременными, местами возможна гроза.

Ветер северо-западный с порывами при грозе до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17…+19°С, днем ожидается +27…+29 градусов.

Ранее синоптики предупредили, что очередной период аномальной жары в регионе продлится до 5 августа.

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