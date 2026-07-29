В Томской области до 5 августа ожидается период аномальной жары

Третий месяц лета в Томской области начнется с высоких температур воздуха Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Оперативное предупреждение объявлено в Томской области в связи с аномально жаркой погодой. По информации томского ЦГМС, в период с 29 июля по 5 августа температура воздуха в регионе составит от +30 градусов и выше.

В томской областной поисково-спасательной службе рекомендуют в ближайшие дни избегать длительного пребывания на солнце; пить больше воды; не оставлять детей и животных в закрытых автомобилях;

В региональном управлении МЧС также озвучили рекомендации в связи с жарой: не разводить костры, в случае теплового удара немедленно обращаться за медицинской помощью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Томской области у 19 человек подтвержден диагноз «клещевой энцефалит»

В прокуроре Томской области подвели итоги работы за первое полугодие 2026 года

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru