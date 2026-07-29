В Томской области до 5 августа ожидается период аномальной жары

Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП
Оперативное предупреждение объявлено в Томской области в связи с аномально жаркой погодой. По информации томского ЦГМС, в период с 29 июля по 5 августа температура воздуха в регионе составит от +30 градусов и выше.
В томской областной поисково-спасательной службе рекомендуют в ближайшие дни избегать длительного пребывания на солнце; пить больше воды; не оставлять детей и животных в закрытых автомобилях;
В региональном управлении МЧС также озвучили рекомендации в связи с жарой: не разводить костры, в случае теплового удара немедленно обращаться за медицинской помощью.
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