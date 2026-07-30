Томичка оплатила на кассе гипермаркета только часть своих покупок

Фото: Ольга ЮШКОВА.
В гипермаркете Томска задержана женщина, оплатившая только часть выбранного товара. В управлении Росгвардии по Томской области 30 июля сообщили, что инцидент произошел вечером в магазине на проспекте Мира.
Предварительно установлено, что 51-летняя покупательница сложила выбранные товары в свой пакет. На кассе она оплатила только часть покупок и направилась к выходу. В ситуацию вмешался охранник, который заметил, что женщина достала из пакета не все, что выбрала в торговом зале.
Сотрудник магазина нажал кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии. Выяснилось, что дама сочла возможным не оплачивать бытовую химию, средства гигиены и некоторые другие позиции. В кассу гипермаркета она не доплатила почти 5 тысяч рублей.
Для дальнейшего разбирательства женщину отвезли в полицию.
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