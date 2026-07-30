Томский Роспотребнадзор объяснил, почему опасно собирать грибы у дороги

Грибы умеют впитывать в себя токсины и тяжелые металлы, поэтому их нельзя собирать у дороги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В управлении Роспотребнадзора по Томской области 29 июля дали несколько рекомендаций жителям региона, которые собираются в августе или осенью отправиться на «тихую» охоту. Грибы впитывают в себя вредные вещества, поэтому их опасно собирать в черте города, вблизи трасс и предприятий. Грибы, растущие возле автодорог, обладают повышенной концентрацией тяжелых металлов. Среди них — свинец, кадмий, мышьяк и даже радиоактивные изотопы.

Санитарные врачи напомнили, что самые опасные из грибов — это бледная поганка и галерина окаймленная. Даже один случайно попавший в корзину гриб может стать причиной серьезного отравления, поэтому собирать нужно только хорошо знакомые виды, без сожаления выкидывать червивые, перезревшие, без ножек

Перед приготовлением весь собранный урожай рекомендуется предварительно отварить в течение 10 минут, отвар слить и тщательно промыть отваренные грибы.

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