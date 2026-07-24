50 десантников из Иркутска высадились в труднодоступных районах Томской области

В регионе по прежнему введен режим ЧС по пожарам Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В условиях аномальной жары и сильного ветра лесопожарная обстановка в регионе остается крайне напряженной. В труднодоступной местности продолжается борьба с огнем, который активно переходит из-за сложной метеорологической обстановки и грозовой активности. Для усиления группировки регионального лесного хозяйства прибыло серьезное подкрепление. Из Иркутска переброшены 50 профессиональных десантников-пожарных. Об этом рассказали в пресс-службе департамента лесов Томской области 24 июля.

Сегодня бойцы уже приступили к работе непосредственно на кромке возгораний. Основная зона их ответственности — леса в Верхнекетском, Первомайском и Колпашевском районах. Из-за отсутствия дорожной инфраструктуры доставка людей, оборудования и провизии осуществляется исключительно авиационным транспортом. Вертолеты становятся единственной связью между базой и передовым краем борьбы со стихией.

Несмотря на сложность ситуации, спасатели держат оборону. По данным оперативного штаба, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Ситуация находится на постоянном контроле экстренных служб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За сутки в Томской области потушили 3 лесных пожара

Лесозаготовитель выплатил миллион рублей за вред природе Томской области

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru