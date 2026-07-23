Команду из Иркутской области направили в Колпашевское авиаотделение. Фото: Федеральная Авиалесоохрана

В Томск прибыла команда авиапожарных из Иркутской области. В департаменте лесного хозяйства 23 июля сообщили, что парашютисты и десантники проделали долгий путь до Томска и теперь направляется в Колпашевское авиаотделение. Там группа разделится и отправится на помощь в тушении пожаров в Белый Яр, Улу-Юл, Каргасок и Колпашево.

О том, что в Томскую область для борьбы с лесными пожарами направлены дополнительные силы — 50 парашютистов и десантников из Иркутской области — на этой неделе сообщила Федеральная Авиалесоохрана.

Очаги в томских лесах уже ликвидируют более 250 авиапожарных из нескольких регионов России — Архангельской, Новосибирской, Омской, Кировской, Мурманской областей, Пермского, Хабаровского краев, Республики Хакасия.

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