В Томск прибыла команда авиапожарных из Иркутской области. В департаменте лесного хозяйства 23 июля сообщили, что парашютисты и десантники проделали долгий путь до Томска и теперь направляется в Колпашевское авиаотделение. Там группа разделится и отправится на помощь в тушении пожаров в Белый Яр, Улу-Юл, Каргасок и Колпашево.
О том, что в Томскую область для борьбы с лесными пожарами направлены дополнительные силы — 50 парашютистов и десантников из Иркутской области — на этой неделе сообщила Федеральная Авиалесоохрана.
Очаги в томских лесах уже ликвидируют более 250 авиапожарных из нескольких регионов России — Архангельской, Новосибирской, Омской, Кировской, Мурманской областей, Пермского, Хабаровского краев, Республики Хакасия.
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