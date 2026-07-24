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НовостиОбщество24 июля 2026 6:10

Лесозаготовитель выплатил миллион рублей за вред природе Томской области

Компания возместила ущерб животному миру Верхнекетского района после судебного разбирательства
Елена Белоусова
Вырубка леса уничтожила естественную среду обитания диких животных

Вырубка леса уничтожила естественную среду обитания диких животных

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Лесозаготовительная компания в Верхнекетском районе полностью возместила ущерб за нанесенный экологический ущерб. В прокуратуре Томской области 24 июля сообщили, что фирма провела сплошную вырубку леса на арендованном участке.

Это уничтожило естественную среду обитания диких животных на территории свыше 360 гектаров. Общая сумма ущерба, нанесенного природе, превысила один миллион рублей.

Томская межрайонная природоохранная прокуратура подала иск в суд против лесозаготовительной организации. Судья поддержал требования надзорного ведомства. Предприятие-нарушитель в полном объеме возместило ущерб за причиненный экологический вред.

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