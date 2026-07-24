За сутки в Томской области потушили 3 пожара

За прошедшие сутки в Томской области потушили 3 очага пожаров в Верхнекетском и Каргасокском лесничествах. В департаменте лесного хозяйства сообщили, что утром в пятницу, 24 июля, в регионе действуют 27 лесных пожаров, 7 из них локализованы.
По состоянию на 24 июля класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды — 2,5 (средняя пожарная опасность).
По информации Федеральной Авиалесоохраны, на этой неделе парашютистами и десантниками вручную потушены 2 крупных очага в Верхнекетском районе на площади более 15 тысяч гектаров.
Режим ЧС в лесах действует на всей территории Томской области.
В ближайшие дни местами в регионе сохранится действие высокого и чрезвычайного классов пожарной опасности по условиям погоды. В Томской области наблюдается дефицит осадков, высокие температуры воздуха и сильный ветер. Также сохранится действие грозовой активности.
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