Вечером 24 июля в Томске закроют для движения участок Московского тракта

Движение на участке Московского тракта закроют в 21.00 Фото: Елена Белоусова.

В выходные дни в Томске будет закрыт для движения участок Московского тракта. Ресурсоснабжающая организация анонсировала работы по замене трубопровода в рамках капитального ремонта тепломагистрали.

Работы у дома 11 А на Московском тракте начнутся в 21.00 в пятницу, 24 июля. Вплоть до 06.00 понедельника, 27 июля будет перекрыто движение транспорта на участке от переулка Базарного до улицы Максима Горького.

Маршрут №29 в Томске изменит схему движения из-за ремонта теплосети.

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