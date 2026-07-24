Житель Колпашево заплатил за новый ключ от домофона 3 миллиона рублей

Замена самого домофона или ключей от него — одна из классических мошеннических схем Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Крупную сумму денег перевел мошенникам житель Колпашево. В полиции Томской области 24 июля описали схему обмана, по которой действовали аферисты.

Мужчине позвонил неизвестный и сообщил о замене ключей от домофона. Чтобы получить новый ключ, нужно было назвать код из СМС. После того, как колпашевец продиктовал код, ему пришло сообщение, что кто-то вошел в его личный кабинет на портале «Госуслуги». В сообщении был номер телефона «горячей линии», куда мужчина позвонил, чтобы прояснить ситуацию.

Далее мошенники убедили колпашевца в необходимости как можно скорее обезопасить все имеющиеся сбережения. Мужчина снял со счетов все деньги и через банкомат отправил их на реквизиты аферистов. Общая сумма ущерба составила около 3 миллионов рублей.

Главная часть мошеннической схемы с домофоном — это кража данных. Аферисты звонят жильцам квартир и сообщают о предстоящей замене домофонов или обновлению ключей от него, а затем просят назвать код из СМС. В полиции призывают никогда и ни при каких обстоятельствах не называть коды из СМС-сообщений по телефону. Для замены домофона или перепрошивки ключей эта информация не требуется.

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